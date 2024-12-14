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Грузовой самолет вылетел с российской базы в Сирии в Ливию

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  • 14.12.2024, 15:58
  • 2,166
Грузовой самолет вылетел с российской базы в Сирии в Ливию

Остается неизвестным, куда он впоследствии направился.

Российский грузовой самолет вылетел утром в субботу с авиабазы Хмеймим в Сирии в направлении Ливии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сирийского чиновника, отслеживающего происходящее на базе.

По его данным, в ближайшие дни ожидается вылет с базы еще нескольких транспортных самолетов. Утром в субботу на базе, в частности, находился грузовой самолет Ил-76, а также вертолеты, которые, как сообщается, прилетели туда из других регионов Сирии, где российские военные оставляют свои позиции.

Как выяснило «Радио Свобода» на основании спутниковых снимков, российский Ил-76 ранее на этой неделе, 10 декабря, приземлился в Ливии на авиабазе Аль-Джуфра. Нет данных о том, откуда прилетел этот самолет и куда он впоследствии направился.

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