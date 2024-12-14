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Гомельский суд оставил без изменений приговор Полине Шарендо-Панасюк

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  • 14.12.2024, 16:12
Гомельский суд оставил без изменений приговор Полине Шарендо-Панасюк
Полина Шарендо-Панасюк

В колонии у политзаключенной сильно ухудшилось здоровье.

Вчера Гомельский областной суд рассматривал апелляционную жалобу на очередной приговор активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк. Коллегия из трех «судей» (среди них Александр Пискунов) оставила приговор без изменений, пишет «Брестская весна».

Это уже третий приговор Полине Шарендо-Панасюк по ст. 411 за якобы «злостное неповиновение администрации колонии».

Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января 2021 года. Силовики выломали дверь квартиры, провели осмотр, конфисковали ряд вещей, а Полину задержали и в наручниках отвезли в ИВС. Позже ее перевели в СИЗО.

9 июня 2021 г. суд Московского района Бреста приговорил ее к двум годам колонии, после чего ей несколько раз добавляли срок.

За эти годы ее несколько раз помещали в ШИЗО, а также на шесть месяцев отправили в ПКТ. Полина находится в полной изоляции. В колонии у активистки «Европейской Беларуси» сильно ухудшилось здоровье. У политзаключенной нашли хронический панкреатит средней степени тяжести.

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