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Козыри в рукаве

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  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 14.12.2024, 16:16
  • 1,570
Козыри в рукаве

Все, что сейчас делает Байден — к лучшему для Трампа.

Как сообщает западная пресса, АП американского президента обсуждает возможности усиления санкций против экспорта российской нефти до прихода Трампа.

Речь идет о дополнительных ограничениях для теневого флота танкеров и об усилении давления на палочек выручалочек для Москвы — Индию и Китай. Это те меры, которых власти США раньше избегали, чтобы не допустить рост мировых цен на энергоресурсы.

Все, что сейчас ни делает Байден — к лучшему для Трампа, так как дает будущему американскому лидеру в руки дополнительные рычаги воздействия на Путина до начала приоритетных для него переговоров.

У Трампа могут быть припасены и свои козыри в рукаве. В первый день нового президентства он обещал указами «произвести фурор».

Ходят слухи, что Башар Асад прямо перед своим свержением получил от американской стороны предложение о сделке с обещаниями смягчить против Сирии санкции, но отказал. И где он теперь?

Телеграм-канал «День опричника»

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