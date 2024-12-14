Козыри в рукаве1
- Телеграм-канал «День опричника»
- 14.12.2024, 16:16
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Все, что сейчас делает Байден — к лучшему для Трампа.
Как сообщает западная пресса, АП американского президента обсуждает возможности усиления санкций против экспорта российской нефти до прихода Трампа.
Речь идет о дополнительных ограничениях для теневого флота танкеров и об усилении давления на палочек выручалочек для Москвы — Индию и Китай. Это те меры, которых власти США раньше избегали, чтобы не допустить рост мировых цен на энергоресурсы.
Все, что сейчас ни делает Байден — к лучшему для Трампа, так как дает будущему американскому лидеру в руки дополнительные рычаги воздействия на Путина до начала приоритетных для него переговоров.
У Трампа могут быть припасены и свои козыри в рукаве. В первый день нового президентства он обещал указами «произвести фурор».
Ходят слухи, что Башар Асад прямо перед своим свержением получил от американской стороны предложение о сделке с обещаниями смягчить против Сирии санкции, но отказал. И где он теперь?
Телеграм-канал «День опричника»