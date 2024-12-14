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ВСУ захватили в плен российских морпехов на Курщине

  • 14.12.2024, 16:36
  • 1,012
ВСУ захватили в плен российских морпехов на Курщине

И уничтожили более десятка штурмовиков.

Бойцы 61-й отдельной механизированной Степной бригады Вооруженных сил Украины взяли в плен двух морских пехотинцев РФ возле села Куриловка в Курской области России.

Об этом, ссылаясь на украинских воинов, сообщил военный блогер Сергей Нещадим на своей странице в социальной сети «Х», опубликовав соответствующее видео.

Ролик смонтирован из кадров, снятых беспилотными летательными аппаратами, операторы которых уничтожили более десятка путинских штурмовиков, а также из интервью с выжившими пленными. Они рассказали, что шли пешком к позициям ВСУ более десяти километров по болотам без еды. На ролике видно, как украинские воины кормят бутербродами с чаем пленных, у которых связаны руки и головы замотаны на уровне глаз.

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