Каким увидел Минск английский турист 20 лет назад 14.12.2024, 16:48

Архивные фото переносят в атмосферу Минска лета 2004 года.

В начале июля 2004 года Минск посетил англичанин Тим Браун. Во время своего путешествия он сделал серию фотографий, а спустя 20 лет опубликовал их в интернете, пишет «Еврорадио».

Вот как Тим описывает свои впечатления от столицы Беларуси:

«Мне довольно понравился Минск. Его называют последней сталинистской страной в Европе со всеми атрибутами вроде КГБ, но я нашёл город интересным, чистым и аккуратным. Там только что прошли празднования 60-й годовщины Дня Победы, поэтому повсюду были советские постеры».

Снимки Брауна переносят нас в атмосферу Минска лета 2004 года, когда по улицам ещё ходили рижские трамваи, в таксопарках доминировали «Волги», а по проспекту Победителей ходили троллейбусы.

Альбом из 380 фото доступен тут.

Со здания Дворца спорта еще не успели снять праздничный постер / Tim Brown

Кинотеатр "Москва" еще стоит / Tim Brown

Маршрутное такси Ford на улицах Минска / Tim Brown

На территории стадиона "Динамо" еще работает рынок / Tim Brown

До легендарной победы БАТЭ над "Баварией" еще четыре года / Tim Brown

Рижские трамваи еще на трассе / Tim Brown

Административное здание БЖД. Сейчас там музей / Tim Brown

Реклама первого мобильного оператора GSM Velcom на старом рижском трамвае / Tim Brown

В таксопарках еще есть "Волги" / Tim Brown

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