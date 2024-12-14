Каким увидел Минск английский турист 20 лет назад

Архивные фото переносят в атмосферу Минска лета 2004 года.
В начале июля 2004 года Минск посетил англичанин Тим Браун. Во время своего путешествия он сделал серию фотографий, а спустя 20 лет опубликовал их в интернете, пишет «Еврорадио».
Вот как Тим описывает свои впечатления от столицы Беларуси:
«Мне довольно понравился Минск. Его называют последней сталинистской страной в Европе со всеми атрибутами вроде КГБ, но я нашёл город интересным, чистым и аккуратным. Там только что прошли празднования 60-й годовщины Дня Победы, поэтому повсюду были советские постеры».
Снимки Брауна переносят нас в атмосферу Минска лета 2004 года, когда по улицам ещё ходили рижские трамваи, в таксопарках доминировали «Волги», а по проспекту Победителей ходили троллейбусы.
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