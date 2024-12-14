«Война завершится до конца года»: Гордон анонсировал резонансные события
- 14.12.2024, 17:00
Новое оружие Украины все изменит.
Украинский журналист и военно-политический обозреватель Дмитрий Гордон поделился собственным прогнозом относительно завершения войны.
Как заявил Гордон во время разговора с журналистом Славой Вардой, война России против Украины якобы завершится уже до конца текущего года. По убеждению журналиста, оккупанты отойдут на рубежи до большого вторжения.
«Я вполне уверен, что горячая фаза войны завершится до конца года... Речь идет о выходе Украины на границы 23 февраля 2022 года. Сейчас мне скажут: «Ну, ты и дал!». Нет, я просто знаю, о чем я говорю. И на другое руководство Украины не согласится», - заявил Гордон.