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«Путин выехать не может, Лаврова игнорируют, вот и послали дурачка с посланием»

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  • 14.12.2024, 17:06
  • 7,626
«Путин выехать не может, Лаврова игнорируют, вот и послали дурачка с посланием»

Зачем Лукашенко улетел в Оман?

Сегодня утром Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Султанат Оман. В планах диктатора — переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, сообщила его пресс-служба.

Что на самом деле может стоять за этим визитом? Сайт Charter97.org собрал комментарии читателей на эту тему:

«Ищет себе схрон. Шурик, не старайся зря, везде найдем».

«Колхозный диктатор пытается спасти падающую не по дням, а по часам лукономику и захваченный у народа трон. Торговля с «братской» Россией и китайцами дает лукономике -7, а то и -8 миллиардов «вражеских денег». А где брать, чтобы вышел плюс? Вот и приходится самому главному диктатору по коровам лично ездить по миру и толкать свой неликвид».

«Меня вот интересует, сколько он платит из нашей казны, чтобы его приняли. Там-то про его визит вряд ли покажут по ТВ, зато у нас снова будут брехать, какая это обоюдная польза. Противен и омерзителен этот попрошайка».

«На месте султана я бы вежливо объяснил Лукашенко, что Асад тоже имел серьезные «крыши» и был отморозком, но что пошло не так».

«Такие встречи готовят заранее, с документами, а не как это несчастье народа Беларуси, в тренниках, с раздутым мозолем, еле ковыляя, неся бред. Что оно может предложить? Оружие, продукцию МЗКТ? Ракеты «Полонез»? Посыльный мордора повез послание: из Сирии их турнули, сам Путин выехать не может, Лаврова игнорируют, вот и послали дурачка. Все сыпется у них с Путиным. Да, и счета нужно проконтролировать, новые гроши положить. Проверить в их клинике тело-болячки (своей медицины нет). Вопросов много».

«Полетел договариваться об убежище, если почувствует, что пора линять, как Асаду из Сирии, который не был диктатором, а просто «лечил людей как доктор». Этот, который улетел в Оман, тоже не диктатор, а историк, хоккеист, футболист, больше, чем хоккеист, а еще экономист, животновод, агроном, педагог и т.д. Список большой. Но все-таки надо будет сваливать от народной любви подальше..»

«Зачем ему Оман, если в Ростове давно избушка забронирована, где Янукович за забором живет?»

«Мир большой, но места Лукашенко в нем нет».

«У плешивой мрази круглосуточно в башке только одна проблема - сохранить свою поганую шкуру. Ищет местечко, чтобы драпануть, когда петля на шее будет затягиваться».

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