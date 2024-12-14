В тюрьме Асада нашли загадочно пропавшего американца 14.12.2024, 17:13

7,390

Трэвис Тиммерман

История его исчезновения окутана тайнами.

Из сирийской тюрьмы освободили американского паломника Трэвиса Тиммермана. История его исчезновения окутана тайнами, пишет BILD.

29-летний Тиммерман был освобожден из тюрьмы и вылетел из страны благодаря вмешательству американских военных. Операция по эвакуации прошла успешно - и Тиммерман теперь находится в безопасности.

Как известно, Тиммерман отправился в Сирию семь месяцев назад, совершая паломничество «по духовным причинам». Позже его арестовали.

«Исчезновение Тиммермана стало загадкой: последний раз его видели в августе в Будапеште, после чего его поиски начали и венгерская полиция, и власти штата Миссури. После свержения режима Башара Асада Тиммермана обнаружили в тюрьме в Дамаске», - пишет издание.

Американец заявил, что к нему относились нормально, избегая насилия, хотя слышал крики других заключенных. Сначала он отказывался от контакта с властями США, но впоследствии согласился на эвакуацию.

Некоторые местные журналисты приняли Тиммермана за американского репортера Остина Тайса, который исчез в Сирии более десяти лет назад. Однако это предположение оказалось ошибочным - судьба Тайса остается неизвестной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com