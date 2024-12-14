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Россияне бросили на штурмы необычный транспорт

  • 14.12.2024, 17:35
  • 3,784
Россияне бросили на штурмы необычный транспорт

Но украинские воины быстро превратили его в пепел.

Россияне продолжают штурмовать позиции украинских войск на Запорожском направлении. На одних из таких штурмов оккупанты бросили необычный транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Нацгвардии Александра Пивненко в Telegram.

Он отметил, что оккупанты пытались атаковать позиции Сил обороны на старом легковом автомобиле «Жигуль» и гольф-каре. Операторы аэроразведки бригады «Спартан» обнаружили этот маневр врага.

После этого к работе присоединились бойцы из роты Противотанковых управляемых ракет (рПТКР) Национальной гвардии, артиллеристы и операторы FPV-дронов.

«Жигуль и гольф-кар, которые оккупанты пытались использовать для «штурма», превратились в пепел, а пехота была ликвидирована», - отметил Пивненко.

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