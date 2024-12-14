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В Мозыре будут судить бывших членов антикоррупционных комиссий

  • 14.12.2024, 17:43
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В Мозыре будут судить бывших членов антикоррупционных комиссий

В деле есть несколько интересных нюансов.

В Гомельском областном суде на следующей неделе начнутся сразу два суда, связанные с предприятием-банкротом ОАО «Мозырьпромбуд», пишет «Флагшток», отмечая интересные нюансы.

Первый процесс — очередной суд о банкротстве ОАО «Мозырьпромстрой». Второй — уголовный процесс над бывшими руководителями предприятия: Олегом Фельдманом (бывший заместитель начальника службы обеспечения и маркетинга), Александром Пухнаревичем (бывший начальник управления бухгалтерского учета, отчетности, финансов и кредита) и Максимом Тимошиным.

Характерно, что Фельдман и Тимошин ранее входили в состав созданных на предприятии антикоррупционных комиссий.

Строителей обвиняют в даче и получении взяток с отягчающими обстоятельствами (ч. 2 ст. 430 «Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в значительном размере» и ч. 2 ст. 431 «Дача взятки повторно, либо в значительном размере, либо с использованием своих служебных полномочий» УК РБ). Максимальная санкция по этим статьям — 5 лет лишения свободы.

ОАО «Мозырьпромстрой» с 2017 года находится в состоянии банкротства, все это время государство пытается спасти предприятие режимом санации. Для выплаты долгов строители распродают свое имущество и экономят на зарплатах (в среднем они ниже предложений на рынке труда).

В этом году для поддержки государство поручило «Мозырьпромстрою» завершить крупный долгострой — оздоровительный центр «Полесье-Арена» в Мозыре.

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