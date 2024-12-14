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Две пули

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  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 14.12.2024, 18:11
  • 1,982
Две пули

Медведева по китайским законам приговорили бы к расстрелу.

Дмитрий Медведев вдохновился развитием экономики в КНР, где он недавно гостил. Нас же больше вдохновляют методы борьбы с коррупцией в Поднебесной.

Там чиновника за воровство свыше всего лишь 14,7 тысяч долларов (стоимость одного этажа в домике для уточки) сажают на пожизненный срок. Медведева по китайским законам приговорили бы к расстрелу, а его семье выслали счет на восемь юаней (за две пули).

При таких порядках и в России с экономикой стало бы все гораздо лучше.

Телеграм-канал «День опричника»

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