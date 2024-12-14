Две пули3
- Телеграм-канал «День опричника»
- 14.12.2024, 18:11
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Медведева по китайским законам приговорили бы к расстрелу.
Дмитрий Медведев вдохновился развитием экономики в КНР, где он недавно гостил. Нас же больше вдохновляют методы борьбы с коррупцией в Поднебесной.
Там чиновника за воровство свыше всего лишь 14,7 тысяч долларов (стоимость одного этажа в домике для уточки) сажают на пожизненный срок. Медведева по китайским законам приговорили бы к расстрелу, а его семье выслали счет на восемь юаней (за две пули).
При таких порядках и в России с экономикой стало бы все гораздо лучше.
Телеграм-канал «День опричника»