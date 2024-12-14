«Видела, что люди зарабатывают на этом» 14.12.2024, 18:21

Как бухгалтер из Бобруйска делает авторские новогодние украшения.

46-летняя Наталья Фесько по образованию экономист, окончила Горецкую сельхозакадемию. Раньше жила в Глуске, работала главным бухгалтером в районном узле почтовой связи, в централизованной бухгалтерии сельских Советов. В Бобруйск переехала около 10 лет назад и здесь также была главбухом в центре переподготовки, на частных предприятиях. Примерно полтора года назад организация, где трудилась женщина, закрылась и она осталась без работы. Это подтолкнуло нашу героиню заняться творчеством, пишет «Вечерний Бобруйск».

«Я делала дочерям приколки-бантики»

– Я со школы что-то шила, вязала, мастерила, – говорит Наталья. – Мечтала даже поступать на дизайнера в технологический институт в Витебске. Но в юности ездить далеко одной было страшновато. Выбрала Горецкую академию, где училась моя сестра, чтобы быть «под ее крылышком». Нет, свою профессию я тоже люблю, но так получилось, что творчество взяло верх! И, работая бухгалтером, я всегда украшала свою квартиру и дом родителей к праздникам, создавала разные вещи декора на подарки, для себя, делала дочерям приколки-бантики в технике канзаши. Видела в Инстаграм, что люди зарабатывают на этом и думала: как здорово, когда хобби становится и работой. Но сама не решалась на это, пока не осталась без работы.

– Я долго искала, чем заняться, – рассказывает собеседница. – Думала про мыло ручной работы. – Я долго искала, чем заняться, – продолжает Наталья. – Думала про мыло ручной работы. Но чтобы заниматься этим, недостаточно посмотреть пару роликов в интернете, нужно покупать курс, а это дорого, плюс необходимо много чего закупить, и конкуренция большая, значит, я эти вложения не «отобью», и это отменяется. Мне очень нравится керамика, но надо покупать печки, круг – а это очень большие деньги. Думала про изделия из гипса, свечи, но... все не то. Потом обратила внимание, что у нас люди больше покупают украшения к Новому году, а на остальные праздники думают, прежде всего, как накрыть стол. Вот я и решила остановиться на новогоднем декоре.

Первым заказом Натальи Фесько стали гномы из флиса. Знакомые попросили сделать одного такого для своего ребенка, а тому так понравился, что заказали еще одного.

Сейчас мастерица работает как ремесленник (платит профдоход) и делает различный новогодний декор: гирлянды, венки, настольные и настенные композиции, шары и другие украшения на елку, причем, в разных техниках. Есть у нее шары из бархата с атласными лентами, украшенные стразами и бусинами. Есть шары, декорированные гипсовой шпаклевкой. А есть украшения в технике папье-маше. Использует она и смешанные техники, например, грибок – из самозатвердевающей глины, а птичка в нем – из гипса.

– Бывает, придумаю, а потом вижу похожее в интернете. Оказывается, я не одна такая! – улыбается собеседница. – Впрочем, авторские работы, если чем-то и похожи, все равно разные.

«Себестоимость гирлянды – рублей 130»

– Себестоимость вот этого украшения (Наталья показывает на большую настенную гирлянду, декорированную цветами, шарами, литыми хвойными лапами) – рублей 130, и это без электрики. Одна такая хвойная лапка стоит 95 копеек, а их тут больше ста! Ветка из трех цветочков в интернет-магазине стоит более 20 рублей, а вот эти розовые – по 15 рублей...

Также мастерица покупает краски, ленты, клей, самозатвердевающую глину, бумагу, гипс, декор... (Шпаклевку ей «выделяет» супруг, который занимается отделочными работами).

Чтобы окупились эти затраты, продавать такую гирлянду имеет смысл рублей за 200, полагает мастерица. Но в Бобруйске, по ее мнению, за такие деньги гирлянду никто не купит – дорого. А вот бархатные шары на елку более доступны по цене, потому что на их «производство» у Натальи уходит рублей 5-12 руб. (самое дорогое в шарике – это стразы). Еще более бюджетное украшение – грибочки, себестоимость – около 3 руб. А выгоднее всего заниматься гномами – материал на них идет недорогой, а покупают их к Новому году хорошо.

Наталья (недаром ведь бухгалтер) ведет четкий подсчет расходов-доходов.

– За ноябрь я заработала 485 рублей «грязными», – говорит она. – Чтобы узнать чистую прибыль, эту цифру можно разделить на два. В сентябре мой доход составил 250 рублей. Так что, пока это больше занятие для души. Если бы не муж, то не знаю, на что я жила бы! К тому же новогодний декор – это сезонное занятие. Планирую весной заняться еще брошами и чокерами (ожерелья на шею – прим. ред.).

Свои изделия женщина рекламирует в Инстаграме, на сайтах объявлений. В этом году планирует впервые представить свои работы на предновогодней выставке-ярмарке ремесленников во Дворце искусств, которая пройдет в конце декабря.

– Очень хотелось бы поехать на «Млын» (популярная ярмарка ремесленников в Минске – прим. ред.), – признается Наталья, – но это платно, и пока у меня не такой большой ассортимент.

– Смотрела разные ролики о том, как грамотно продавать товар, – говорит ремесленница. – Все советуют делать не то, что нравится самому, а то, что покупают. Но у меня в этом пока конфликт (смеется). Я не могу делать то, что мне не интересно. Я уверена, что ручная работа тем и ценится, что в нее мастер вложил свою душу, позитивную энергию. На мой взгляд, это такие «теплые» вещи, которые люди делают с любовью.

Несмотря на то, что любимое занятие не приносит нашей героине серьезного дохода, отказываться он него она пока не планирует:

– Конечно, на постоянной работе где-то проще – не надо думать, продашь-не продашь, каждый месяц получаешь зарплату. Но пару лет я еще попробую развиваться в творчестве.

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