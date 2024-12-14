Университет в Белостоке планирует запустить новое направление «Белорусская этнофилология» 1 14.12.2024, 19:00

Приглашают всех желающих изучать белорусский язык и культуру.

Университет в Белостоке планирует запустить новое направление «Белорусская этнофилология», что даст уникальную возможность углубить знания в области белорусского языка, культуры и истории в современном и актуальном формате, пишет «Наша Нива».

Для понимания потребностей потенциальных студентов университет подготовил опрос. Он анонимный и займет не больше 10 минут.

Заполнять анкету приглашают всех желающих изучать белорусский язык и культуру.

Заполнить анкету можно по ссылке.

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