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Университет в Белостоке планирует запустить новое направление «Белорусская этнофилология»

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  • 14.12.2024, 19:00
Университет в Белостоке планирует запустить новое направление «Белорусская этнофилология»

Приглашают всех желающих изучать белорусский язык и культуру.

Университет в Белостоке планирует запустить новое направление «Белорусская этнофилология», что даст уникальную возможность углубить знания в области белорусского языка, культуры и истории в современном и актуальном формате, пишет «Наша Нива».

Для понимания потребностей потенциальных студентов университет подготовил опрос. Он анонимный и займет не больше 10 минут.

Заполнять анкету приглашают всех желающих изучать белорусский язык и культуру.

Заполнить анкету можно по ссылке.

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