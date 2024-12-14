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В Минском общественном транспорте установили ящики для писем Деду Морозу

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  • 14.12.2024, 19:18
В Минском общественном транспорте установили ящики для писем Деду Морозу

Отправить послание можно до 29 декабря.

В некоторых столичных троллейбусах и автобусах появились ящики для писем Деду Морозу. Об этом сообщает Минсктранс.

Речь идет об автобусах, троллейбусах, электробусах и трамваях, украшенных новогодней иллюминацией в виде светодиодных гирлянд.

Письмо идет в резиденцию Деда Мороза. Отправить послание можно по 29 декабря.

Также с 30 декабря по 3 января в столичном транспорте с новогодней иллюминацией будут работать водители в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек.

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