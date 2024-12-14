В Минском общественном транспорте установили ящики для писем Деду Морозу

В Минском общественном транспорте установили ящики для писем Деду Морозу9
- 14.12.2024, 19:18
Отправить послание можно до 29 декабря.
В некоторых столичных троллейбусах и автобусах появились ящики для писем Деду Морозу. Об этом сообщает Минсктранс.
Речь идет об автобусах, троллейбусах, электробусах и трамваях, украшенных новогодней иллюминацией в виде светодиодных гирлянд.
Письмо идет в резиденцию Деда Мороза. Отправить послание можно по 29 декабря.
Также с 30 декабря по 3 января в столичном транспорте с новогодней иллюминацией будут работать водители в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек.