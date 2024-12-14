«Путин уже осознал и потому трясется» 4 14.12.2024, 19:27

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Финансист указал на невероятное достижение Украины.

Украинский финансовый эксперт Сергей Фурса рассказал в своем Facebook о невероятном достижении Украины:

— Зима.. минус десять градусов… чуть ли не самая холодная ночь этой зимой… следующая ночь после третьего подряд масштабного обстрела россиянами нашей энергетики. И сегодня только три часа не будет света. Да, в субботу, в выходной, когда нагрузка меньше чем в рабочие дни. Но только три часа…

Можно воспринимать это как должное… можно жаловаться, что почему-то во время самых масштабных обстрелов в истории человечества отключают свет не по графику. Всё это можно. Но по факту это огромное достижение, с которым не нужно лезть в помиральную яму. Это огромный успех.

Россияне трижды подряд обстреляли Украину. Использовали несколько сотен ракет и дох*лиард дронов. И все это приводит к 3-х часовому отключению света в самый холодный день декабря.

Мы привыкли многое воспринимать как данность. Свет должен быть. Даже во время обстрелов. Магазины должны работать, пенсии платиться даже во время масштабной войны. Мы привыкаем к тому, что на самом деле огромное достижение. И это нужно ценить. Чтобы не посыпать голову пеплом и не ныть, что у нас все идет плохо, - написал Фурса.

Он подчеркнул, что отсутствие длительных отключений – это достижение ПВО и энергетиков:

— Путин думал, что он заморозит украинцев. Путин думал, что зима снова будет союзником России. Но он снова просчитался. Все его ракеты и дроны, все его потуги «экономики на военных рельсах» дают разве что ограниченный результат. Да, инфляция немного выше и яйца дороже, но разве это тот результат, на который он рассчитывал? И он может теперь только пугать каждый день весь мир своим орешником, который то ли есть, то ли его уже нет. Пугать террористическим оружием из 36 болванок, которые должны куда-то упасть и что-то разрушить... И делает он это не от хорошей жизни.

Потому что минус 10, зима и всего три часа не будет света в спальном районе Киева. Осознайте это. Потому что Путин уже осознал и потому трясет своими орешками.

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