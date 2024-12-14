В Беларуси запретят пиво в пластиковых бутылках большой емкости 14.12.2024, 20:02

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Стало известно, когда запрет вступит в силу.

Запрет на продажу пива в пластиковых бутылках большой емкости в Беларуси вступит в силу с 1 января 2026 года. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на Национальном правовом портале.

В предыдущей версии Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания запрещалась продажа пива крепостью до 7% в емкостях более 2 л.

Через год аналогичный запрет введут и на продажу пива в упаковке более 1,5 л. Но при этом юрлица и ИП, не реализовавшие пиво или слабоалкогольные напитки крепостью до 7% к 1 января 2026-го получат право торговать этой продукцией до истечения срока ее годности.

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