«Я с вами»: президент Грузии Зурабишвили вышла к протестующим 14.12.2024, 20:06

Саломе Зурабишвили

Обещает не допустить провокаций.

В Грузии сегодня днем коллегия выборщиков избрала нового президента, но это решение вызвало волну протестов среди населения. Основная причина недовольства - спорные парламентские выборы, которые многие считают нечестными.

Действующий президент Саломе Зурабишвили лично вышла к протестующим на проспекте Руставели в Тбилиси. Как сообщает «Эхо Кавказа», она обратилась к собравшимся, пообещав им не допустить провокаций.

«Я с вами, я не допущу провокаций», - заявила она.

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