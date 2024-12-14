«Я с вами»: президент Грузии Зурабишвили вышла к протестующим
- 14.12.2024, 20:06
Обещает не допустить провокаций.
В Грузии сегодня днем коллегия выборщиков избрала нового президента, но это решение вызвало волну протестов среди населения. Основная причина недовольства - спорные парламентские выборы, которые многие считают нечестными.
Действующий президент Саломе Зурабишвили лично вышла к протестующим на проспекте Руставели в Тбилиси. Как сообщает «Эхо Кавказа», она обратилась к собравшимся, пообещав им не допустить провокаций.
«Я с вами, я не допущу провокаций», - заявила она.