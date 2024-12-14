В Бразилии бывший министр обороны готовил госпереворот 14.12.2024, 20:24

Вальтер Брага Нетто



Фото: gettyimages

В его резиденции прошли обыски.

В Бразилии арестован бывший министр обороны Вальтер Брагу Нетто по подозрению в подготовке государственного переворота. Об этом сообщает агентство Reuters.

Федеральная полиция задержала генерала в отставке после того, как его обвинили в организации действий, направленных на отмену результатов выборов 2022 года. Нетто ранее занимал пост руководителя аппарата у экс-президента Жаира Болсонару и был его напарником в неудачном переизбрании в 2022 году.

Согласно заявлению Нетто, он полностью отрицает свою причастность к планам переворота. В рамках расследования правоохранители также провели обыски в его резиденции в Рио-де-Жанейро и в доме полковника в отставке Флавио Ботельо Перегрино в Бразилиа. Известно, что Нетто будет содержаться под стражей в Рио.

Стоит отметить, что еще в ноябре федеральная полиция предъявила обвинения Брагу Нетто, а также Болсонару и другим членам правительства, включая бывших военных командиров, в планировании переворота с целью не допустить президента Луиса Инасиу Лулу да Силва занять должность после его победы на выборах 2022 года.

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