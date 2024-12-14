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БелЖД вводит новый график движения поездов

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  • 14.12.2024, 20:33
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БелЖД вводит новый график движения поездов

Появятся новые направления.

БелЖД сообщает, что с 15 декабря начинает действовать новый график движения поездов на 2024/2025 год. В расписании появятся новые маршруты, по отдельным уже действующим направлениям поезда будут ходить быстрее.

Международные перевозки

Между Беларусью и Россией (это направление в БелЖД называют «основным пассажирообразующим») будут курсировать прямые беспересадочные поезда в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Адлер, Минеральные Воды, Анапу, Нижниу Новгород, Самару, Архангельск и Мурманск.

Кроме того, организовано ускорение отдельных поездов. Так время в пути поезда № 302 Минск — Адлер сократится на 43 минуты, № 301 Адлер — Минск — на 162 минуты и № 489 Анапа — Минск — на 102 минуты.

Также совместно с ОАО «РЖД» Белорусской железной дорогой предусмотрено курсирование в 2025 году поездов приграничного пригородного сообщения на участках Великие Луки/Новосокольники — Алёща (одна пара поездов), Смоленск — Осиновка (две пары поездов) и Смоленск — Заольша (две пары поездов с 01.01.2025).

Поезда по Беларуси

Железнодорожники обещают, что на направлениях, связывающих Минск с областными центрами и городами Орша, Полоцк, Пинск и Мозырь будут задействованы более современные составы. За счет этого отдельные поезда будут преодолевать расстояние до Могилева за 2 часа 40 минут, Гомеля — за 2 часа 50 минут, Бреста — за 3 часа, Гродно — 3 часа 52 минуты.

В выходные, предпраздничные и праздничные дни предусмотрены дополнительные поезда на особо популярных у населения направлениях как в пределах страны, так и в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом.

На региональных линиях будут курсировать 249 пар поездов этой категории.

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