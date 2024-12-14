«Было смешно наблюдать, как разбегались приспешники диктатора»1
- 14.12.2024, 20:45
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Как сирийские события вдохновляют белорусов.
Новости из Сирии питают веру в справедливость, пишет читательница сайта Charter97.org из Пинска Кристина. Сегодня встретила свою знакомую, и если раньше наши разговоры касались только огорода и кухни, то сегодня — Сирии!
Как неожиданно и мгновенно рушатся диктатуры! Прошло больше десяти лет с момента восстания. Казалось бы, все безнадежно, борьба бессмысленна. И тут один камешек — и обрушилась лавина. И уже, как поется в нашем гимне, «не разбіць, не спыніць, не стрымаць!»
А какие же богатства Асада мы теперь видим вместе со всем миром! Пока люди гибли, эта тварь жила в невероятной роскоши!
Параллели провели здесь же, и огонек надежды начал разгораться в наших белорусских душах.
Вспомнили многочисленные дворцы диктатора, клиники, санатории. И сразу начали думать о будущем этих богатств. Мне видется, как из множества резиденций сделают шикарные санатории, в которых будут лечиться и восстанавливаться наши белорусские герои.
Белорусам понадобится и роскошная больница с новейшим оборудованием, чтобы, насколько это возможно, восстановить здоровье политическим заключенным.
Мы посмеялись с подругой и с того момента, когда разбегались приспешники диктатора. Но в сегодняшнем мире нигде не укроешься, это вам не Средневековье.
И как-то незаметно перешли на личности нашего городка: кто должен быть арестован и понести наказание за свои преступления. Сесть на самолет и скрыться в джунглях Южной Америки вряд ли получится.
Поэтому сегодня уместно не только сознательным белорусам подзарядить свой огонек веры, но и помощникам режима задуматься: не пора ли перейти на сторону правды и света?