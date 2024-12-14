Грузинская оппозиция призвала ЕС объявить режим Иванишвили нелегитимным 2 14.12.2024, 20:53

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Бидзины Иванишвили

Грузия столкнулась с беспрецедентным политическим кризисом.

В субботу, 14 декабря, четыре крупнейшие оппозиционные партии Грузии призвали Европейский Союз объявить «самопровозглашенный режим» пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили нелегитимным.

Об этом говорится в совместном обращении политических сил к ЕС, которые после выборов в парламент отказались от депутатских мандатов, сообщает SOVA.

Письмо адресовано высокой представительнице ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и МИД стран-членов ЕС.

В обращении указано, что Грузия столкнулась с беспрецедентным политическим кризисом, который требует срочных действий со стороны Европейского Союза.

«Власть противопоставила мирным протестам организованный террор. Было задержано более 500 человек, жертвами насилия со стороны спецназа и уличных банд стали более 300 человек, в том числе 73 журналиста», — говорится в письме оппозиции.

Ранее оппозиция заявила, что не признает легитимности как президентских, так и парламентских выборов, состоявшихся в октябре.

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