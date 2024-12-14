Грузинская оппозиция призвала ЕС объявить режим Иванишвили нелегитимным

Грузинская оппозиция призвала ЕС объявить режим Иванишвили нелегитимным2
- 14.12.2024, 20:53
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Грузия столкнулась с беспрецедентным политическим кризисом.
В субботу, 14 декабря, четыре крупнейшие оппозиционные партии Грузии призвали Европейский Союз объявить «самопровозглашенный режим» пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили нелегитимным.
Об этом говорится в совместном обращении политических сил к ЕС, которые после выборов в парламент отказались от депутатских мандатов, сообщает SOVA.
Письмо адресовано высокой представительнице ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и МИД стран-членов ЕС.
В обращении указано, что Грузия столкнулась с беспрецедентным политическим кризисом, который требует срочных действий со стороны Европейского Союза.
«Власть противопоставила мирным протестам организованный террор. Было задержано более 500 человек, жертвами насилия со стороны спецназа и уличных банд стали более 300 человек, в том числе 73 журналиста», — говорится в письме оппозиции.
Ранее оппозиция заявила, что не признает легитимности как президентских, так и парламентских выборов, состоявшихся в октябре.