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На смену морозу на следующей неделе придут оттепели

  • 14.12.2024, 21:04
На смену морозу на следующей неделе придут оттепели

Похолодание будет недолгим.

Пришедшее несколько дней назад в нашу страну похолодание будет недолгим — на смену морозу придут оттепели. На следующей неделе, с 16 по 22 декабря, нас ждет привычная череда пасмурных, сырых и ветреных дней. Температура будет на 1−3 °C выше нормы. Об этом в эфире ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели ожидается облачная погода. На большей части территории страны возможен снег, мокрый снег или дождь. В отдельных районах туман, а на отдельных участках дорог — гололедица. Влажность воздуха до 70%. Ветер прогнозируется северо-западный, порывистый.

Ночью температура воздуха будет колебаться от -6°C до +1°C. В понедельник днем температура составит от -2°C в Витебске до +7°C в Гродно. Во вторник ожидается от +1°C до +6°C.

В середине недели прогнозируется небольшое похолодание. Преимущественно будет облачно. Почти повсеместно ожидается мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный и южный, умеренный. Влажность воздуха составит до 80%. Ночью и утром возможен туман, а также слабый гололед, местами на дорогах может быть гололедица. В ночь со среды на четверг температура составит от -3°C до +3°C, а днем от +3°C до -2°C.

В начале второй половины недели погода значительно не изменится. Ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь со снегом. Влажность воздуха достигнет 80%.

Ночью температура воздуха по республике будет колебаться от 0 °C до +5°C. Днем в четверг в Бресте будет +2°C, а в Витебске — -7°C.

В пятницу температура воздуха будет варьироваться от +2°C по юго-западу до -7°C по юго-востоку.

В выходные дни высока вероятность выпадения мокрого снега и дождя. В ночное время температура будет колебаться от -1°C до +5°C. В середине дня в субботу температура составит от -2°С до +2°C, а в воскресенье — до +3°C.

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