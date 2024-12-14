18-летний японский кикбоксер стал автором сенсационного нокаута

18-летний японский кикбоксер стал автором сенсационного нокаута4
- 14.12.2024, 21:09
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У болельщиков возникли вопросы о спортивной этике удара.
18-летний японский кикбоксер Каната Уэно стал автором сенсационного нокаута на турнире K-1 World Grand Prix в Токио. Уэно победил соотечественника Сакуей Уэду на 2-й секунде поединка, пишет «Обозреватель».
Во втором раунде Уэда попытался поприветствовать соперника, подняв перчатку, но получил мощный вращающийся удар ногой, который мгновенно завершил бой.
На повторе с бокового ракурса было видно, что момент приветствия мог быть не до конца завершен, что вызвало вопросы у болельщиков о спортивной этике удара.
Для Уэно это уже третья победа в 2024 году, причём все три он завершил досрочно. В июле он выиграл с помощью летающего удара коленом во втором раунде, а в сентябре одержал победу нокаутом в первом.