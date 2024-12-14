Угрозы кремлевских дедушек оказались блефом 2 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

14.12.2024, 21:18

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Утюжить Россию западными ракетами можно без последствий.

В Минобороны России заявили, что якобы «в ответ на удары западными ракетами по территории РФ» нанесли массированный удары по критически важным ударам энергетической инфраструктуры Украины.

То есть, сделали просто то, что и так регулярно делали с 2022 года - на время оставили без света гражданское население.

Вот и весь «страшный ответ» на очередное «пересечение красных линий».

То есть по факту нет никакого ответа. Все угрозы кремлевских дедушек по факту оказались блефом. Утюжить Россию западными ракетами можно без последствий.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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