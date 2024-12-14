The Washington Post: Россия слабее, чем пытается казаться 14.12.2024, 21:34

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Кремль пытается компенсировать это отчаянными шагами.

Россия слабее, чем вы думаете - это становится всё более явным, особенно на фоне унизительного поражения Москвы в Сирии.

Об этом в The Washington Post пишет известный американский журналист Фарид Закария. Он отметил, что падение режима Башара Асада в Сирии является ключевым свидетельством ослабления позиций России на мировой арене. Закария подчеркивает, что Россия, несмотря на пропагандистские усилия Кремля, сталкивается с углубляющимися внутренними и внешними проблемами, которые уже невозможно скрыть.

«Асад был ценным клиентом для Путина. Он вложил в его поддержку огромные ресурсы, но не смог его спасти», — пишет Закария. Это поражение указывает на более широкую проблему: Россия становится слабее, чем пытается казаться.

Закария напоминает, что Россия десятилетиями была главным покровителем Сирии. Потеря влияния в этой стране не только угрожает российским военным базам в Хмеймиме и Тартусе, но и подрывает статус Москвы как серьезного игрока на Ближнем Востоке. Это поражение особенно болезненно на фоне огромных затрат — как человеческих, так и финансовых — на поддержание режима Асада.

«Москва, теряя Сирию, рискует оказаться в положении, которое бывший президент США Барак Обама описал как «региональная держава», — отмечает Закария.

Параллели с Советским Союзом

Журналист сравнивает современную Россию с Советским Союзом 1970-х годов: агрессивная внешняя политика и милитаризация экономики не могут скрыть нарастающих внутренних слабостей. Закария приводит тревожные данные: российские оборонные предприятия не успевают восполнять огромные потери техники в войне с Украиной, а дефицит рабочей силы ощущается во всех секторах.

По его словам, Кремль пытается компенсировать это отчаянием, например, приглашением северокорейских войск, а также ростом зарплат и бонусов для новобранцев. Но этот подход лишь усугубляет экономическую нестабильность.

Экономика под давлением

«Газпром», который долгое время оставался ключевым источником доходов для России, сообщил о первых за 20 лет убытках, что стало звоночком для всей российской экономики. Расходы на оборону растут: в 2024 году на военные нужды планируется потратить около 40% бюджета. Эти показатели, по мнению Закарии, свидетельствуют о том, что российская экономика превращается в «военную операцию», теряя способность к нормальному развитию.

Закария делает вывод, что Россия — далеко не такая грозная сила, какой ее пытается представить Кремль. Он напоминает, что в прошлом Запад часто переоценивал своих противников, будь то Советский Союз или террористические организации. Сегодняшняя Россия повторяет эту историю.

«Путин хочет выглядеть сильным, но его ядерные угрозы — это скорее признак слабости, чем силы. Страх перед Россией преувеличен, и это падение Асада лишь подтверждает этот вывод», — заключает Закария.

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