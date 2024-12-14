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Bloomberg: Евросоюз готовит серьезный санкционный удар по России и Беларуси

  • 14.12.2024, 22:05
Bloomberg: Евросоюз готовит серьезный санкционный удар по России и Беларуси

За дезинформационные операции и «другую гибридную деятельность».

Как сообщает Bloomberg, Европейский Союз предлагает ввести санкции против более десятка физических и трех юридических лиц в рамках первого пакета мер, направленных против России за ее дезинформационные операции и другую гибридную деятельность.

Издание, исследовав предлагаемый пакет санкций, отмечает, что предложенные санкции коснутся нескольких сотрудников и групп российской разведки, а также государственных чиновников и медиапредпринимателей.

«Ограничения являются частью нового режима санкций, утвержденного в начале этого года, который сосредотачивается на операциях по дезинформации и другой дестабилизирующей деятельности, спонсируемой Россией во всем мире», - говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что санкционное давление будет оказываться и на белорусскую пропаганду, а точнее - на массмедиа, подконтрольные режиму диктатора Лукашенко.

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