Bloomberg: Евросоюз готовит серьезный санкционный удар по России и Беларуси
- 14.12.2024, 22:05
За дезинформационные операции и «другую гибридную деятельность».
Как сообщает Bloomberg, Европейский Союз предлагает ввести санкции против более десятка физических и трех юридических лиц в рамках первого пакета мер, направленных против России за ее дезинформационные операции и другую гибридную деятельность.
Издание, исследовав предлагаемый пакет санкций, отмечает, что предложенные санкции коснутся нескольких сотрудников и групп российской разведки, а также государственных чиновников и медиапредпринимателей.
«Ограничения являются частью нового режима санкций, утвержденного в начале этого года, который сосредотачивается на операциях по дезинформации и другой дестабилизирующей деятельности, спонсируемой Россией во всем мире», - говорится в публикации.
Кроме того, отмечается, что санкционное давление будет оказываться и на белорусскую пропаганду, а точнее - на массмедиа, подконтрольные режиму диктатора Лукашенко.