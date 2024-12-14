Как выспаться за 10 минут: метод бойцов морского спецназа США 14.12.2024, 23:55

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Даже короткий отдых может значительно повысить уровень энергии.

Врач отделения неотложной помощи из Калифорнии доктор Джо Уиттингтон поделился техникой быстрого сна, используемой морским спецназом ВМС США, которая помогает восстановить силы всего за 10 минут.

В чем суть метода?

Доктор Уиттингтон объясняет, что правильное положение тела во время кратковременного отдыха играет ключевую роль. Для достижения максимального эффекта он советует:

• Найти край кровати или дивана.

• Лечь так, чтобы ноги были приподняты под углом 90 градусов, икры опирались на поверхность.

• Закрыть глаза, сложить руки на груди и расслабиться.

Почему это работает?

Метод приносит двойную пользу:

• Улучшение кровообращения: Приподнятые ноги помогают уменьшить отек и способствуют притоку крови к верхней части тела, что способствует расслаблению.

• Эффективный отдых: Ограничение времени сна 10 минутами позволяет проснуться в фазе легкого сна, избегая «сонной инерции» — состояния усталости после слишком долгого отдыха.

Доктор Уиттингтон рекомендует этот способ тем, кто нуждается в быстром восстановлении сил в условиях нехватки времени.

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