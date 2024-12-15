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Politico: США готовятся ударить по нефтяному гиганту Сербии, который принадлежит «Газпрому»

  • 15.12.2024, 3:47
Politico: США готовятся ударить по нефтяному гиганту Сербии, который принадлежит «Газпрому»

Это решение может вынудить Белград занять более определенную позицию.

Сербская нефтяная компания Naftna Industrija Srbije (NIS) может оказаться под ударами финансовых санкций США уже в следующем месяце, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом пишет Politico.

США намерены ввести санкции против NIS, контрольный пакет акций которой принадлежит российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть». По словам Вучича, аналогичные меры, вероятно, предпримут Великобритания и Европейский союз, что может привести к остановке поставок нефти по трубопроводу из Хорватии.

«Мы получили подтверждение, что в ближайшие несколько дней США введут санкции против NIS из-за российского собственника. Мы все еще ждем официального документа с подробностями», — сообщил сербский лидер в интервью местной телекомпании Informer TV.

Последствия для Сербии

Если санкции вступят в силу с 1 января, как прогнозирует Вучич, это нанесет серьезный удар по энергетической системе Сербии, которая в значительной степени зависит от российского участия в NIS.

Президент Сербии подчеркнул, что ситуация крайне сложная, и выразил опасения по поводу возможного прекращения поставок нефти из Хорватии. Это может усугубить энергетический кризис в регионе, особенно на фоне продолжающихся глобальных санкций против России.

Санкции против NIS могут стать испытанием для баланса внешней политики Сербии, которая пытается сохранить отношения как с Западом, так и с Россией. Решение США может вынудить Белград занять более определенную позицию в условиях нарастающего давления.

Вопрос остается открытым: готова ли Сербия противостоять санкциям или попытается найти компромисс, чтобы избежать энергетического коллапса, пишут СМИ.

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