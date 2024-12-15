Politico: США готовятся ударить по нефтяному гиганту Сербии, который принадлежит «Газпрому» 15.12.2024, 3:47

Это решение может вынудить Белград занять более определенную позицию.

Сербская нефтяная компания Naftna Industrija Srbije (NIS) может оказаться под ударами финансовых санкций США уже в следующем месяце, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом пишет Politico.

США намерены ввести санкции против NIS, контрольный пакет акций которой принадлежит российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть». По словам Вучича, аналогичные меры, вероятно, предпримут Великобритания и Европейский союз, что может привести к остановке поставок нефти по трубопроводу из Хорватии.

«Мы получили подтверждение, что в ближайшие несколько дней США введут санкции против NIS из-за российского собственника. Мы все еще ждем официального документа с подробностями», — сообщил сербский лидер в интервью местной телекомпании Informer TV.

Последствия для Сербии

Если санкции вступят в силу с 1 января, как прогнозирует Вучич, это нанесет серьезный удар по энергетической системе Сербии, которая в значительной степени зависит от российского участия в NIS.

Президент Сербии подчеркнул, что ситуация крайне сложная, и выразил опасения по поводу возможного прекращения поставок нефти из Хорватии. Это может усугубить энергетический кризис в регионе, особенно на фоне продолжающихся глобальных санкций против России.

Санкции против NIS могут стать испытанием для баланса внешней политики Сербии, которая пытается сохранить отношения как с Западом, так и с Россией. Решение США может вынудить Белград занять более определенную позицию в условиях нарастающего давления.

Вопрос остается открытым: готова ли Сербия противостоять санкциям или попытается найти компромисс, чтобы избежать энергетического коллапса, пишут СМИ.

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