Карты третьей мировой: где будут проходить линии фронта в случае вторжения РФ в Европу 1 15.12.2024, 8:41

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Newsweek опубликовал вероятный сценарий.

Российское вторжение на территорию стран НАТО может начаться через Сувалкский коридор, который соединяет балтийские государства с Польшей и другими странами альянса, а также отделяет Калининградскую область РФ от Беларуси.

Об этом пишет издание Newsweek, смоделировавшее карты вероятных линий фронта в случае российского нападения на Европу.

Наиболее вероятными точками конфликта аналитики видят страны Балтии, Финляндию и упомянутый Сувалкский коридор.

На фоне существующих угроз Эстония и Латвия в начале текущего года достигли соглашения с Литвой об укреплении сухопутных границ с РФ и Беларусью, а в октябре НАТО усилил контроль в этом регионе благодаря открытию Центра командования оперативной группы альянса «Балтийское море» в немецком городе Росток.

Под угрозой российской агрессии также находятся Грузия и Молдова, не являющиеся членами Североатлантического альянса. Давление Кремля может быть оказано также на Сербию и Боснию и Герцеговину.

Эксперты не исключают, что осложнения могут затронуть и Турцию, которая, будучи членом НАТО, граничит с Южным Кавказом, в том числе с грузинскими территориями.

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