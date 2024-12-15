ВСУ начали большое сражение под Покровском и заставили россиян отступить 15.12.2024, 8:54

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Опубликована карта.

На Покровском направлении у Песчаного произошло большое встречное сражение. Силам Обороны Украины удалось заставить врага бежать. Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState.

«По постоянным продвижениям врага, к сожалению, может показаться, что не видно усилий, которые делает пехота Сил Обороны каждый день. Возле Песчаного россияне начали продвижение штурмовых групп для захвата села. Так совпало, что на это время были запланированы стабилизационные действия наших войск в направлении села Шевченко», — говорится в сообщении.

Также, на канале добавили, что ориентировочные силы обеих сторон были равны.

Состоялось встречное сражение с применением гранат, ручных гранатометов и стрелкового оружия. Силы Обороны дали бой, враг откатился к посадкам возле Шевченко.

Кроме того, военный с позывным «Мучной» отметил, что в настоящее время началось встречное сражение в районе Шевченко.

«Для того чтобы исправить ситуацию, наше командование перекинуло сильную бригаду, пока говорить не буду, сами со временем догадаетесь кто! В полном составе она задействована и уже начала атаку для того, чтобы выбить говно из этого села! Уже сразу казаки ворвались в село, сейчас идет сильная заруба! Со стороны русских работает авиация, арта и дроны», — заявил он.

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