Трамп выбрал своего посланника по специальным миссиям 15.12.2024, 8:57

Он будет вести работу в ряде самых горячих точек мира.

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о выборе кандидатуры Ричарда Гренелла на должность уполномоченного президента по специальным миссиям. Он ранее был руководителем Национальной разведки (DNI) при первой администрации Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, Гренелл будет вести работу в ряде «самых горячих точек мира».

«Рик будет работать в некоторых из самых горячих точек мира, включая Венесуэлу и Северную Корею», - написал будущий глава Белого дома на своей платформе Truth Social.

Вместе с тем Трамп не предоставил подробностей относительно такого выбора, и не указал дальнейших обязанностей.

Отмечается, что Гренелл ранее общался с друзьями президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

СМИ писали, что в 2020 году он тайно встречался с главой этой южноамериканской страны, чтобы попытаться договориться о мирном уходе Мадуро из власти после скандального переизбрания в 2018 году - тогда большинство западных стран назвали результаты выборов сфальсифицированными. Но в итоге договоренность не была достигнута.

Источник Трампа на переходном этапе рассказал агентству Reuters, что Гренелл также сосредоточится на напряженности на Балканах.

Напомним, президенты назначают президентских и специальных посланников, чтобы сосредоточиться на глобальных проблемах, кризисах или конкретных дипломатических усилиях.

Что известно о Ричарде Гренелле

Ранее Гренелл (член Республиканской партии США) был послом Трампа в Германии, специальным представителем президента по мирным переговорам по Сербии и Косово, а также исполняющим обязанности директора Национальной разведки во время срока пребывания Трампа в должности 2017-2021 годов.

Гренелл ранее был спикером Государственного департамента США в ООН во время администрации Джорджа Буша. После ухода с должности в Госдепе он основал политическую консалтинговую компанию Capitol Media Partners, выходил со своими материалами в эфире Fox News.

Отметим, что накануне президентских выборов в США 5 ноября Ричарда Гренелла называли главным претендентом на должность нового госсекретаря, но эту должность в итоге получил сенатор США Марко Рубио.

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