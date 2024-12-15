WP: Атаки Израиля сократили производство Ираном баллистических ракет 15.12.2024, 8:58

1,298

Дефицит производства продлится как минимум год.

После осенних ударов израильской армии по Ирану, оборонный комплекс страны может производить необходимый объем топлива исключительно для одной баллистической ракеты в неделю. Такой дефицит производства этих ракет продлится как минимум год.

Об этом сообщает The Washington Post.

Колумнист издания Девид Игнатиус отмечает, что Иран, похоже, переживает самый опасный момент в своей современной истории. Его марионеточные армии в Газе, Ливане и Сирии разгромлены, а защита с воздуха подорвана из-за разрушения системы ПВО вследствие израильских авиаударов.

Он также процитировал бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, который на брифинге на этой неделе заявил, что миссия израильских атак заключалась в том, чтобы впоследствии «Иран стал слабее, а Израиль - сильнее», а также чтобы Тегеран не смог ответить силой на будущие атаки. Галлант добавил, что бомбардировка Ирана 26 октября создала «окно для действий против Ирана» до того, как власти страны создадут ядерное оружие.

Игнатиус также напомнил, что Израиль нанес удары по ключевым компонентам баллистических ракет. В частности, по всем смесительным установкам, которые производят твердое топливо для иранских ракетных сил.

«Согласно оценкам израильского военного источника, до октябрьской атаки Иран мог производить достаточно твердого топлива для двух новых баллистических ракет в день. Теперь, вероятно, его производство ограничено одной ракетой в неделю, и этот дефицит продлится целый год», - отмечается в публикации.

По мнению израильских чиновников, в течение следующих двух лет, Иран не сможет существенно пополнить свой ограниченный арсенал баллистических ракет.

В то же время, отмечает колумнист, новая уязвимость Ирана может подтолкнуть его к созданию ядерного арсенала в попытке сдерживать противников, которых иначе не остановить.

«У Ирана есть топливо для бомбы, но американские аналитики считают, что до создания боеголовки, которую можно было бы разместить на баллистической ракете дальнего радиуса действия, еще много месяцев. Изо всех конфликтов, которые унаследует (Дональд. - ред.) Трамп, надвигающееся противостояние между Израилем и Ираном может быть наиболее неотложным и опасным», - отмечается в публикации.

Игнатиус добавил, что решение США о том, как использовать слабость Ирана, - то ли путем переговоров об обязательном ядерном соглашении, или, если это не удастся, путем решительных военных действий, - будет принимать новоизбранный президент Дональд Трамп.

Колумнист напомнил, что отвечая в ноябре на вопрос о возможности войны с Ираном после того, как он вступит в должность 20 января, Трамп зловеще заявил журналу Time, что «все может произойти».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com