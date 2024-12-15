Аэропорт Нью-Йорка закрыли из-за неизвестного беспилотника
- 15.12.2024, 9:01
Взлетно-посадочные полосы не работали в течение часа.
В международном аэропорту «Стюарт» возле Нью-Йорка (США) закрывали взлетно-посадочные полосы на час из-за обнаруженного в этом районе неизвестного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Об этом сообщает ABC News.
Неизвестный дрон обнаружила Федеральная авиационная администрация (FAA) в пятницу около 21:30 (суббота 04:30 по Киеву).
В портовом управлении Нью-Йорка и Нью-Джерси рассказали, что закрытие взлетно-посадочных полос никак не повлияло на работу рейсов.
Местные власти призывают расследовать инциденты с дронами
Губернатор штата Нью-Йорка Кэти Хочул обратилась за федеральной помощью после данного инцидента с БПЛА на фоне других случаев с фиксацией неизвестных беспилотников с середины ноября.
В субботу она выразила разочарование в своем заявлении, и отметила, что «это зашло слишком далеко».
Хочул призвала Разведывательный центр штата Нью-Йорк расследовать инциденты с дронами, но вместе с тем просила федеральное правительство сделать больше.
В частности, она призвала Конгресс принять Закон о безопасности и повторной авторизации, который усилит надзор FAA за дронами и предоставит больше полномочий государственным и местным правоохранительным органам для расследования этой деятельности.