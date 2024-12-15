Аэропорт Нью-Йорка закрыли из-за неизвестного беспилотника 15.12.2024, 9:01

Взлетно-посадочные полосы не работали в течение часа.

В международном аэропорту «Стюарт» возле Нью-Йорка (США) закрывали взлетно-посадочные полосы на час из-за обнаруженного в этом районе неизвестного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Об этом сообщает ABC News.

Неизвестный дрон обнаружила Федеральная авиационная администрация (FAA) в пятницу около 21:30 (суббота 04:30 по Киеву).

В портовом управлении Нью-Йорка и Нью-Джерси рассказали, что закрытие взлетно-посадочных полос никак не повлияло на работу рейсов.

Местные власти призывают расследовать инциденты с дронами

Губернатор штата Нью-Йорка Кэти Хочул обратилась за федеральной помощью после данного инцидента с БПЛА на фоне других случаев с фиксацией неизвестных беспилотников с середины ноября.

В субботу она выразила разочарование в своем заявлении, и отметила, что «это зашло слишком далеко».

Хочул призвала Разведывательный центр штата Нью-Йорк расследовать инциденты с дронами, но вместе с тем просила федеральное правительство сделать больше.

В частности, она призвала Конгресс принять Закон о безопасности и повторной авторизации, который усилит надзор FAA за дронами и предоставит больше полномочий государственным и местным правоохранительным органам для расследования этой деятельности.

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