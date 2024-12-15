закрыть
15 декабря 2024, воскресенье, 9:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Москва присела от шока

  • Герман Обухов, «Обозреватель»
  • 15.12.2024, 9:07
  • 5,718
Москва присела от шока
Герман Обухов

Такого поворота событий в Кремле не ожидали.

Москва присела. Такого поворота событий в Сирии и бегства Башара Асада никто не ожидал, даже самый большой «геополитический стратег» Вова Путин. Бумеранг, как ответ на провокацию ГРУ, устроенную в Израиле руками ХАМАС год назад, прилетел совсем не оттуда, откуда ожидали.

Теперь у Москвы не просто проблемы на Ближнем Востоке, а обрубленные концы и потеря двух военных баз, в строительство которых вбуханы десятки миллиардов долларов. На очереди Иран, куда до сих пор просачиваются новейшие военные технологии с Запада, и тогда марш «Прощание славянки». «Куда бедному крестьянину податься»?

Тут просматриваются очень хорошие параллели с тем, что происходит в Украине и Америке. Кремль делал ставку на Трампа и он его получил, только теперь не знает - что от него ожидать? Компромат на избранного президента Соединенных Штатов, лежащий в недрах Лубянки, не сработает по двум причинам.

Первая: Трамп больше не может избираться в президенты по Конституции, а ее изменить практически невозможно, и второе, - он скажет: вы все врете, и ему поверят. Поэтому манипулировать им представляется архи сложной задачей для Кремля, если вообще возможной.

«Восток - дело тонкое» в переносном и прямом смысле. Военные базы в Сирии и режим Асада служили Кремлю крепкой опорой для многих спецопераций ГРУ и ФСБ как на Востоке, так и в Африке.

Теперь почва уходит из-под ног и шантажировать не только Европу, но и Америку становится крайне проблематично. Самое неприятное в другом – очень скоро дешевый газ из Катара и дешевая нефть из Ирака-Ирана хлынут в Европу без препятствий, не надо никаких танкеров.

Все, что остается у России в недрах, есть в Украине, и зачем Европе «слетевшая с катушек» Россия, когда есть более прогнозируемая Украина? Как ни удивительно, но потеря Россией Сирии открывает для Украины новые возможности скорейшего завершения войны не на условиях Москвы, а на условиях Америки и Европы. Они совсем не те, о которых вещает российская пропаганда.

Герман Обухов, «Обозреватель»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников