Дикие атаки войск КНДР: чем закончится «мясная тактика» 15.12.2024, 9:13

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Аналитики ISW дали прогноз.

Войска Северной Кореи способны учитывать уроки, полученные во время боевых действий, но это значительно ухудшится в условиях истощения солдат на уровне российских военных.

Об этом говорится в отчете Института изучении войны (ISW). Специалисты проанализировали данные об участии северокорейских войск в штурмах против украинских сил в Курской области.

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные задействовали северокорейских солдат в пехотных атаках в Курской области. По его словам, россияне привлекли «значительное количество» северокорейских солдат в состав подразделений, действующих в Курской области, и что северокорейские солдаты уже понесли заметные потери.

Зеленский добавил, что российские войска задействовали северокорейских солдат в наступательных операциях в Курской области, но в будущем могут использовать их на других участках фронта.

«Это первое заявление украинского официального представителя о том, что северокорейские войска проводят наступательные операции, после того, как 5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью южнокорейской телекомпании KBS заявил, что украинские войска участвуют в «небольших» столкновениях с северокорейскими войсками в Курской области».

Российские так называемые военные блогеры писали об участии северокорейских войск в наступательных операциях в Курской области, в частности об операциях в Плехово. Впрочем, ISW пока не может независимо проверить ни одно из этих утверждений.

«ISW отмечал, что способность Северной Кореи учиться и учитывать уроки, полученные во время боевых действий вместе с Россией, вероятно, значительно ухудшится, если российское военное командование будет использовать северокорейские войска в таких же атаках с высоким уровнем истощения пехоты, в которых оно использует большинство российских военнослужащих», - добавили аналитики.

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