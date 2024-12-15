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Россияне массово переобуваются в валенки

  • 15.12.2024, 9:17
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Россияне массово переобуваются в валенки

После обвала импорта обуви.

Россияне с января по ноябрь потратили на покупку валенок 2,41 млрд рублей — это максимальный показатель за последние три года, сообщает РБК со ссылкой на данные государственной системы маркировки «Честный знак». Объем продаж валенок вырос на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (1,89 млрд рублей). В сравнении с 2022 годом рост составил 30,6%, а с 2021-м — 56,6%.

Спрос на валенки в России в текущем году увеличился почти на 20% по сравнению с прошлым годом, а главным драйвером этого роста стали онлайн-каналы, рассказали изданию в «Честном знаке». По словам главы управления товаров народного потребления Центра развития перспективных технологий Варвары Михайловой, продажи валенок на интернет-площадках выросли в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом, при это розничные продажи снизились на 10,2%.

Импорт обуви и текстильной продукции за январь–август 2024 года сократился на 9% год к году, составив $12,1 млрд, согласно данным Федеральной таможенной службы. Сокращение обувного импорта особенно ускорилось в мае и летом достигало 37% в годовом выражении, отметили в Альфа-банке. Основной причиной падения импорта стали введенные за войну в Украине западные санкции, серьезно усложнившие для российских компаний операции с банками из «дружественных стран», сообщил ранее председатель совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров.

Китай, являющийся главным поставщиком потребительских товаров и технологий в Россию, также сократил объемы экспорта. В октябре поставки китайских товаров в РФ упали на 10,4% в годовом выражении, спад был зафиксирован впервые с июля. Общий товарооборот между странами в ноябре составил 145,9 млрд юаней ($20,14 млрд), что на 5% меньше октябрьского уровня.

К концу года ситуация усугубилась из-за ужесточения платежного контроля со стороны китайских банков. В ноябре они начали проверять платежи из Индии, ОАЭ и Гонконга на предмет возможного российского происхождения средств. В декабре власти КНР ввели новые экспортные ограничения, что заставило производителей и логистические компании временно приостановить поставки ряда товаров. Об этом The Moscow Times сообщили четыре крупных импортера.

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