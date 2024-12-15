На свободу вышла политзаключенная Антонина Коновалова 15.12.2024, 9:22

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Антонина Коновалова

В колонии она получила инвалидность.

«Сегодня — самый счастливый день в нашей жизни. Моя дочурка наконец вышла на свободу!» — написала в Facebook написала мама политзаключенной Антонины Коноваловой. Напомним, белоруску приговорили к пяти с половиной годам колонии и за это время она получила инвалидность.

— Этот момент мы ждали с таким трепетом и надеждой, что все будет хорошо. Она на свободе и это самое главное. Дети так сильно скучали по маме. Каждое их слово, каждая слезинка в глазах разбивали сердце, но я всегда верила, что этот день настанет, — написала Анна Коновалова. — Дети должны быть рядом со своей мамой — обнимать их, слышать их смех и быть опорой в жизни. Спасибо всем, кто поддерживал нас всё это время, чьи молитвы, слова и добрые мысли были с нами. Мы не забудем вашей доброты никогда. Сейчас я просто счастлива. Моя дочь дома.

Напомним, Анна Коновалова была вынуждена вместе с внуками бежать за границу после ареста дочери.

Антонина Коновалова находилась за решеткой с 6 сентября 2020 года. Она была доверенным лицом Светланы Тихановской во время президентских выборов. Изначально ее судили по административному делу, но после так и не отпустили. Женщину обвиняли по ст. 293 УК (Массовые беспорядки). В мае 2021 года Антонину приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима. А через год КГБ внес политзаключенную в «список лиц, причастных к террористической деятельности». В колонии она получила инвалидность третьей группы по зрению.

У Антонины двое маленьких детей. Ее муж, Сергей Ярошевич, также находится в заключении. Его приговорили к шести годам и трем месяцам колонии усиленного режима.

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