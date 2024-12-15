Погиб основатель популярного бренда Mango 15.12.2024, 9:28

Исак Андик

Причиной стал несчастный случай в горах.

В субботу, 14 декабря, трагически погиб основатель испанской сети магазинов Mango Исак Андик. Как следует из сообщения на сайте компании, причиной смерти стал несчастный случай. Андику был 71 год.

CNN со ссылкой на полицию Каталонии пишет, что Исак Андик сорвался в ущелье в районе пещер Кольбато — популярном туристическом месте недалеко от Барселоны.

Полиция также сообщила, что к пещерам были направлены полицейские подразделения, которым удалось извлечь тело.

По данным Forbes, состояние Андика составляет 4,5 млрд долларов. Он основал бренд Mango в Барселоне, Испания, в 1984 году.

«Исак был примером для всех нас. Он посвятил свою жизнь Mango, оставив неизгладимый след благодаря своему стратегическому видению, вдохновляющему руководству и непоколебимой приверженности ценностям, которые он сам привил нашей компании», — говорится в заявлении, подписанном генеральным директором Mango Тони Руисом.

Соболезнование в связи со смертью Андика выразил премьер-министр Испании Педро Санчес.

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