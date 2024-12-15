«На его 250 рублей я жила шикарной жизнью!»
- 15.12.2024, 9:34
Минчанка поспорила с бывшим мужем об алиментах.
Минчанка Елена решила рассказать в тиктоке свою небанальную историю про алименты на сына — после того, как папа мальчика стал угрожать ей судом.
Женщина объяснила, что много лет сын жил с ней, а папа давал примерно 200-250 рублей в месяц. Но с конца октября мальчик живет с отцом. При этом мать не дает бывшему мужу наличных денег.
— Я оплачиваю необходимые расходы: питание в школе (основное и дополнительное), дополнительные занятия, кружки, мобильный телефон. В сумме получается 200-250 рублей.
Минчанка считает это справедливым. А вот для бывшего мужа оказалось сюрпризом то, что такой суммы недостаточно.
@alena.grey7 ♬ оригинальный звук - Alena Grey
Теперь папа ребенка угрожает пойти в суд, чтобы получать алименты в размере 25% от зарплаты бывшей жены — ведь «закон Беларуси один для всех». Женщина иронизирует, что, пока сын жил с ней, папу не интересовало, где она берет остальные деньги.
В комментариях женщина уточнила, что 200-250 рублей папа мальчика платил последние 4-5 лет, до этого суммы были меньшие. Она также рассказала, что сама поставила бывшего мужа перед фактом, что теперь ребенок будет жить с ним: «Сказала, что он такой же отец, как и я».
— Как выяснилось, я жила за его 250 рублей шикарной жизнью. Которую он, к сожалению, прожить не может. Ему не хватает на путешествия, вещи, всякие финтифлюшки, — как он мне когда-то говорил.
Женщина заявляет, что не боится суда и уверена, что сможет его выиграть.