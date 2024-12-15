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«Прозвенел звоночек для Орбана и Лукашенко»

  • 15.12.2024, 9:41
  • 1,642
«Прозвенел звоночек для Орбана и Лукашенко»
Роман Свитан

Мозырский НПЗ может остаться без нефти.

Украинские военные в ночь на 14 декабря атаковали объект «Стальной конь», который находится вблизи российского города Орел. По словам военного эксперта Романа Свитана, эта нефтебаза является не совсем простой.

В комментарии для «24 канала» летчик-инструктор отметил, что этот объект является линейно-производственной диспетчерской станцией на нефтепроводе «Дружба», которую РФ использует для перекачки нефти.

По словам Свитана, западнее «Стального коня» есть еще одна ЛПДС «Унеча», к которой перекачивает нефть пораженный объект, после чего нефть попадает на Мозырский НПЗ в Беларуси, а дальше в Польшу и Германию, а также через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию. Также Мозырский НПЗ производит топливо, которое поставляется россиянам на фронт.

Полковник ВСУ в запасе отметил, что украинские беспилотники уже атаковали эту станцию около двух лет назад. В частности примерно в ноябре 2022 года была поражена емкость №28, которая была одной из главных. На тот момент удалось пробить только обшивку, однако сейчас был нанесен очень мощный удар.

«Это такой «звоночек» не только для россиян, но и для Виктора Орбана с Александром Лукашенко. Эти две ЛПДС с одной стороны «держат» и Лукашенко, и Орбана, и Фицо (премьер Словакии Роберт Фицо - ред.), а с другой - Владимира Путина, потому что основной поток нефтедолларов россияне получают именно по нефтепроводу «Дружба», - объяснил Свитан.

По его словам, такая атака является достаточно большим намеком для россиян, что не следует играть в такие игры с Украиной, ведь если уничтожить эти 2 станции, то в таких услугах будет ограничена не только Беларусь.

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