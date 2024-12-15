Медведев воспарил в небеса 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

15.12.2024, 9:48

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Многое стало «возможным».

«Нарушение территориальной целостности России» является для несменяемого российского начальства одним из главных преступлений. Хотя бы намек на «нарушение» жестоко преследуется «по закону», который «повернут как нужно».

Но при этом верхушка понимает нарушение территориальной целостности России однобоко – в смысле отторжения территорий. Но, согласитесь, «присоединение к России», не имеющее правовой основы в российском законодательстве, противоречащее российским законам - это тоже нарушение территориальной целостности.

Выступает сегодня воспаривший в небеса Медведев, только что поработавший почтовым голубем Путина для товарища Си, и говорит: «Кстати, этот опыт (включение «новых территорий» - «СерпомПо») может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы. Ведь это возможно».

Это пропаганда нарушения территориальной целостности России.

«Как же так, - скажут некоторые граждане, - ведь речь идет о приращении». Но если «приращение» 2014 года развилось сначала в побоище в Донецкой и Луганской областях, а затем привело к катастрофе 24 февраля, то в чем «приращение»? Что именно «приросло»? Это не «плюс, а «минус», не прирост, а убыток - действия должностных лиц (Путина, Шойгу, Лаврова, Мишустина, Медведева, Нарышкина, Бортникова и др.), которые привели к огромному ущербу для России: погибшие, искалеченные, беженцы, разрушения, санкции, сдерживающие развитие России, растраченные ресурсы в стране с низким уровнем жизни. Это лишь то, что «лежит на поверхности». Чтобы этого не было, Медведев, надо соблюдать российские законы – запрещающие нарушение территориальной целостности в любую сторону (в смысле «приращения» все ясно сказано в УК).

Конечно, многое в жизни «возможно». Здесь с Медведевым можно согласиться. Кто бы мог подумать, пересматривая в очередной раз всенародно любимый фильм «В бой идут одни старики», что фраза «Маэстро», капитана Титаренко: «Мы же сегодня над моей родной Украиной дрались», приобретет иной смысл, от которого кружится голова и в который трудно поверить и сегодня, спустя скоро три года после 24 февраля.

Многое стало «возможным». В том числе и положение, когда во главе огромной страны оказались случайные люди, приодетая в дорогие костюмы шпана, уровень которой – на пенсии игра в домино во дворе («Рыба!») под пиво, а не управление страной, сваленной в помойку.

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