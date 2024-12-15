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СМИ: Лукашенко втянули в «разборки» между российскими топ-чиновниками и Кадыровым

  • 15.12.2024, 10:01
  • 8,026
СМИ: Лукашенко втянули в «разборки» между российскими топ-чиновниками и Кадыровым
Рамзан Кадыров

Диктатор может нажить врага в лице главы Чечни.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко оказался втянутым в «разборки» между председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Об этом сообщают источники влиятельного российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ:

— Противостояние Бастрыкина с Кадыровым продолжает развиваться в плоскости обиды. Бастрыкин до последнего пытался всеми доступными способами добиться попадания в наградные списки, но не получилось.

В результате,  задействовал «белорусский ресурс» и поехал получать награду у Лукашенко.

Принципиально было получить ее раньше Кадырова и с  максимальной оглаской, что и было сделано.

Рамзан ответил. Сначала устроил фотосессии с Бортниковым, Мишустиным, Золотовым. А потом выложил видео с закрытой части церемонии награждения. 

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