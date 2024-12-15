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Reuters: Россия выводит войска из Сирии, но есть нюанс

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  • 15.12.2024, 10:09
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Reuters: Россия выводит войска из Сирии, но есть нюанс

Кремль хочет сохранить контроль.

Россия отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах. В то же время Кремль сохраняет контроль над двумя ключевыми базами - авиабазой Хмеймим в Латакии и военно-морским объектом в Тартусе.

Об этом пишет агентство Reuters.

Спутниковые снимки, сделанные в пятницу, 13 декабря, свидетельствуют, что по крайней мере два Ан-124, одних из крупнейших в мире грузовых самолетов, готовились к загрузке на базе Хмеймим. Как минимум один транспортник вылетел в субботу в Ливию, говорит сирийский сотрудник службы безопасности.

Сирийские военные и источники безопасности, которые контактировали с россиянами, сообщили Reuters, что Россия отводит свои силы от линии фронта и отводит часть тяжелой техники и старших сирийских офицеров.

В то же время, по данным источников, Россия не выводит свои две основные базы и пока не намерена этого делать.

Сирийские военные, которые сотрудничают с россиянами, отмечают, что часть тяжелой техники и высокопоставленные офицеры армии Асада уже отправились в Москву.

Старший офицер сирийской армии, который поддерживает связь с российскими военными, сказал Reuters, что на нынешнем этапе цель состоит в том, чтобы перегруппироваться и передислоцироваться в соответствии с событиями на месте.

Чиновник, близкий к новой временной администрации, сказал Reuters, что вопрос российского военного присутствия в Сирии и прошлые соглашения между правительством диктатора Асада и Москвой не обсуждаются.

«Это вопрос для будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом», - сказал он, добавив, что Москва наладила каналы связи.

Он добавил, что силы повстанцев находятся в непосредственной близости от российских баз в Латакии.

Российский источник, на условиях анонимности, сообщил, что переговоры с новыми властями Сирии продолжаются и Россия не выходит из своих баз.

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