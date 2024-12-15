Грузинская оппозиция обратилась к Евросоюзу 15.12.2024, 10:17

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Требует объявить режим Иванишвили нелегитимным.

Четыре крупнейшие оппозиционные силы Грузии обратились к Евросоюзу на фоне утверждения кандидата от «Грузинской мечты» Михаила Кавелашвили новым президентом. Они призывают объявить нелегитимным «самопровозглашенный режим» пророссийского Бидзины Иванишвили.

Об этом сообщает грузинское медиа SOVA.

Вышеупомянутое письмо адресовано высокой представительнице Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и министрам иностранных дел стран-членов ЕС.

В обращении говорится, что Грузия сталкивается с беспрецедентным политическим кризисом, который требует немедленных действий от Евросоюза.

Авторы обращения отмечают, что план режима по избранию Михаила Кавелашвили шестым президентом Грузии ухудшает и без того сложную ситуацию. Оппозиционные силы отмечают, что Кавелашвили был одним из инициаторов закона об «иноагентах» и часто занимается активной антизападной пропагандой.

Оппозиция отмечает, что после избрания самопровозглашенным и нелегитимным парламентом у него не будет ни независимости, ни легитимности.

Авторы письма призывают принять срочные действия для поддержки грузинского народа и защиты европейских ценностей. В частности, объявить «самопровозглашенный режим Бидзины нелегитимным» во всех соответствующих заявлениях Евросоюза.

Также оппозиция Грузии имеет и другие требования:

немедленного и безоговорочного освобождения всех задержанных политиков, активистов и мирных демонстрантов;

введение адресных санкций в отношении лиц, ответственных за подрыв демократии, в частности в отношении Бидзины Иванишвили и его окружения, участвующих в политических репрессиях;

прекращение безвизовых поездок и ограничение визового режима для должностных лиц, связанных с нелегитимным правительством «Грузинской мечты»;

осудить насильственные действия против мирных протестующих, журналистов и активистов.

Письмо, адресованное дипломатам ЕС, подписали Ника Мелия («Коалиция за перемены»), Тина Бокучава («Единство - Национальное движение»), Мамука Хазарадзе («Сильная Грузия»), Заза Тавадзе («Гахария за Грузию»).

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