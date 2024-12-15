закрыть
15 декабря 2024, воскресенье, 11:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В каком случае белорусам нужно согласовывать установку елки?

  • 15.12.2024, 10:41
  • 2,072
В каком случае белорусам нужно согласовывать установку елки?

Юрист объяснила.

Оказывается, поставить елку по собственному желанию и за свой счет можно не всегда. Адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук рассказала про случай, когда это нужно обязательно согласовывать с другими.

Речь идет о новогодней красавице, если вы вдруг захотите установить ее во дворе многоэтажного дома. Фактически законом такие действия не запрещены, однако за содержание придомовой территории отвечают товарищество собственников, жилищный кооператив, ЖЭУ и т.п.

Поэтому если вам хочется установить во дворе елку, это нужно обязательно согласовать с теми, в чьем ведении находится конкретный земельный участок, объяснила специалист. По ее словам, самовольно установленные деревья, которые никто ни с кем не согласовывал, чаще всего убирают: это делают те самые представители организаций, которые несут ответственность за состояние придомовой территории.

«Важно также, что речь идет в том числе и о безопасности – во дворах часто играют дети, а самовольно установленные ели могут быть небезопасными для лиц, находящихся во дворе», — отметила Кристина Якута-Марчук, передала газета «Аргументы и факты».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников