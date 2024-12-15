В каком случае белорусам нужно согласовывать установку елки?
- 15.12.2024, 10:41
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Юрист объяснила.
Оказывается, поставить елку по собственному желанию и за свой счет можно не всегда. Адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук рассказала про случай, когда это нужно обязательно согласовывать с другими.
Речь идет о новогодней красавице, если вы вдруг захотите установить ее во дворе многоэтажного дома. Фактически законом такие действия не запрещены, однако за содержание придомовой территории отвечают товарищество собственников, жилищный кооператив, ЖЭУ и т.п.
Поэтому если вам хочется установить во дворе елку, это нужно обязательно согласовать с теми, в чьем ведении находится конкретный земельный участок, объяснила специалист. По ее словам, самовольно установленные деревья, которые никто ни с кем не согласовывал, чаще всего убирают: это делают те самые представители организаций, которые несут ответственность за состояние придомовой территории.
«Важно также, что речь идет в том числе и о безопасности – во дворах часто играют дети, а самовольно установленные ели могут быть небезопасными для лиц, находящихся во дворе», — отметила Кристина Якута-Марчук, передала газета «Аргументы и факты».