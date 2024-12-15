WSJ: Мир начал охоту на миллиарды Асада 4 15.12.2024, 10:49

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Башар Асад

Погоня за этими деньгами будет интересной.

После падения режима Башара Асада в Сирии началась глобальная охота на миллиарды долларов, спрятанных семьей диктатора за десятилетия автократического правления, пишет The Wall Street Journal.

Погоня за этими деньгами, вероятно, будет сложной и длительной, если принять во внимание многолетние попытки возвращения богатств, скрытых за рубежом другими диктаторами, например Саддамом Хусейном или Муаммаром Каддафи.

Семья Асада создала сложную сеть инвестиций и бизнес-активов со времени прихода к власти Хафеза аль-Асада в 1970 году.

«Среди приобретений близких родственников Башара аль-Асада - недвижимость в России, бутик-отели в Вене и частный самолет в Дубае», - отметили бывшие американские чиновники. Правозащитные юристы уже планируют отследить эти активы с целью возвращения их сирийскому народу.

«Будет охота на активы режима на международном уровне», - сказал Эндрю Тейблер, бывший чиновник Белого дома. «У них всегда был план Б, поэтому сейчас они хорошо подготовлены к изгнанию».

Башар Асад покинул Сирию 8 декабря, когда оппозиционные силы стремительно захватывали Дамаск, положив конец его 24-летнему правлению. Как и его отец, он активно привлекал родственников к сокрытию активов за рубежом.

Точный размер состояния семьи неизвестен. Согласно отчету Госдепартамента США за 2022 год, активы, связанные с Асадом, могут достигать от 1 до 12 миллиардов долларов.

Богатство получали через монополии и незаконную торговлю, в частности наркотиком каптагоном, часть средств реинвестируя в юрисдикциях, не подпадающих под международное право.

Тем временем сирийцы, пострадавшие от гражданской войны, которая началась в 2011 году, погрузились в бедность - по оценкам Всемирного банка, к 2022 году около 70% населения жили за чертой бедности.

Среди ключевых лиц режима выделяется Асма аль-Асад, жена Башара, которая, будучи бывшим банкиром в JPMorgan, активно занималась финансовыми операциями семьи.

«Правящая семья была таким же экспертом в криминальном насилии, как и в финансовых преступлениях», - сказал адвокат Тоби Кедман.

Попытки заморозить активы уже начались. Так, в 2019 году суд в Париже заблокировал имущество на 90 миллионов евро, которое принадлежало дяде Башара аль-Асада, Рифаату, полученное путем отмывания государственных средств. Однако возвращение активов из налоговых гаваней, таких как Дубай или Россия, считается более сложной задачей.

Активы клана Асада накапливались десятилетиями. По данным советников и исследовательских организаций, семья инвестировала в недвижимость, гостиницы и даже чайную плантацию в Аргентине. Многие активы контролировались через подставные компании, что затрудняет их отслеживание.

В 2020 году отношения между Башаром Асадом и его двоюродным братом Рами Махлуфом, главным финансистом режима, обострились. Махлуфа отстранили от контроля над значительными активами, а его сыновья продолжали жить на широкую ногу, публикуя фото из роскошных ночных клубов Дубая.

Несмотря на санкции и международные расследования, многие члены семьи Асада остаются вне досягаемости, а их точное местонахождение неизвестно. Асма аль-Асад после устранения Махлуфа начала управлять значительными активами режима, включая контроль над крупным телекоммуникационным оператором.

«Мы обязаны вернуть деньги сирийскому народу», - сказал Уильям Бурдон, адвокат по правам человека.

Некоторые сирийцы уже взяли дело в свои руки, грабя имения Асадов, включая гаражи с люксовыми автомобилями и произведениями искусства.

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