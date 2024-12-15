Республиканец назвал самое главное оружие Трампа против Путина 15.12.2024, 10:57

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И в Кремле этого действительно боятся.

Позиция Дональда Трампа относительно войны заключается в том, что Украине нужно помогать так, чтобы она победила. Или в противном случае искать такие пути, которые бы сохранили жизни украинцев.

Об этом «24 Каналу» рассказал общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, заметив, что Трамп хочет помочь Украине встать на ноги. А после этого наше государство сможет вернуть временно оккупированные территории.

Главное оружие Трампа

Новоизбранный президент критиковал своего предшественника Джозефа Байдена за промедление. По его мнению, нужно перестать «дразнить Путина». Стоит сделать все, чтобы Вооруженные Силы победили оккупационную армию, а если это не удается, тогда искать другие действенные варианты.

«Трамп говорит Байдену, что не нужно давать оружие «чайными ложками». Если даешь ATACMS, то дай не сотню, а тысячу. Но даже этими ракетами ход войны не изменить. Украина нуждается не только в ATACMS, но и самолетах F-16», – сказал Борис Пинкус.

Европейская коалиция, которая обещала предоставить сотню самолетов, до сих пор этого не сделала. По мнению Пинкуса, причина в том, что европейские лидеры ждут разрешения США, которого Байден не предоставлял. Вся трагедия заключается в заявлениях об эскалации и страхе решительных действий.

Поэтому заявления Трампа объясняются желанием делать что-то, искать различные варианты, чтобы остановить террор украинского населения. Зато в предыдущие годы мы видели на Западе страх победы Украины. Это не могло не нравиться Владимиру Путину.

«Поэтому глава Кремля остается сторонником администрации Байдена, а не Трампа, которого он очень боится. Трамп нашел оружие против Путина и это – непредсказуемость. Он открыто сказал, что не будет давать врагам возможности готовиться к 20 января», – подчеркнул республиканец.

Он добавил, что именно этой даты – инаугурации Трампа – больше всего боится российский диктатор. Путин понимает, что «петля» вокруг его шеи становится все уже и уже и выхода нет.

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