В Беларуси за участие в протестах будут судить директора сети строительных магазинов «Материк» 2 15.12.2024, 11:05

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Александр Ополько

Назначена дата.

26 декабря 2024 года в суде Октябрьского района Минска начнется суд над Александром Ополько — директором сети строительных магазинов «Материк». Ему вменяется народная статья 342 Уголовного кодекса Беларуси — участие в акциях протеста, пишет «Наша Ніва».

Ополько арестовали в августе 2024 года. После задержания силовики называли его «недовольным буржуем» и заставляли называть свою высокую зарплату.

«Материк» — это сеть строительных гипермаркетов, которая состоит из пяти магазинов в четырех городах Беларуси — Минске, Бресте, Гродно и Витебске.

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