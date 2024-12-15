Любопытный диагноз Путина
- Александр Невзоров
- 15.12.2024, 11:29
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Утверждения психиатров получили подтверждение.
Утверждения психиатров и антропологов Запада о том, что Путин страдает СРЛ (садистическим расстройством личности) получает все больше подтверждений.
В данном случае это не «русофобия» и не злопыхательство, а по сути, доказанный диагностический факт.
«Ларчик» открывается очень просто.
Ничем другим, кроме садизма в крайне тяжелой форме невозможно объяснить поступки русского диктатора.
Он действительно упивается массовыми убийствами, бомбежками, посадками, страданиями и смертями.
Ситуацию могли бы изменить предельные дозы промазина, хлорпротиксена или арипипразола, но доступа специалистов к больному, разумеется, нет.
И вот еще один любопытный сегодняшний факт: указом путина 5 ОМБ им. Захарченко присвоено звание «гвардейская».
Это подразделение специализируется на расстрелах пленных, массовых убийствах, пытках отказников.
Именно 5 ОМБ - организатор истязаний в Петровской шахте Донецка, куда свозят как провинившихся контрактников ВС РФ, так и украинцев. Несмотря на сугубую секретность, концлагерная суть «Петровской» уже расследована и имеет документальные подтверждения.
Дирижером пыточной считается генерал-майор Клименко, получивший «Героя России» именно за поставленное на поток мучительство. Ранее Путин демонстративно награждал и ласкал орков уличенные в расправах в Буче, удачных бомбежках роддомов, больниц и жилмассивов.
Александр Невзоров, «Телеграм»