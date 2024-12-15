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Удар по базе ОМОНа и переполох в Грозном показали на видео

  • 15.12.2024, 11:45
  • 1,408
Удар по базе ОМОНа и переполох в Грозном показали на видео

Слышны мощные взрывы и звуки автоматных или пулеметных очередей.

Утром 15 декабря в Грозном прогремели мощные взрывы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Несколько БПЛА поразили военные объекты страны-террориста России.

Оккупанты пытались сбить беспилотники с помощью стрелкового оружия. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По предварительной информации, один дрон в очередной раз атаковал место дислокации 2-го полка патрульно-постовой службы полиции спецназначения им. Кадырова. Второй БПЛА ударил по базе ОМОН (отряд милиции особого назначения).

Местные жители опубликовали в сети видео, на которых отчетливо видно, что по военным целям российских оккупантов ударили БПЛА самолетного типа. В свою очередь захватчики пытались сбить цели с помощью стрелкового оружия, о чем свидетельствуют звуки автоматных или пулеметных очередей.

Позже стало известно, что помимо базы ОМОН и 2-го полка полиции спецназначения, дрон также ударил по военной базе, откуда отправляют захватчиков на войну в Украину. Это объект располагается она рядом с территорией бывшей 9-й городской больницы.

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